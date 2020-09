Tu si que vales, tra le palle di cannone a fuoco, scienziato scozzese rischia e sconvolge tutti | Video

26 settembre 2020 a

a

a

A Tu si que vales direttamente dalla Scozia si presenta Kevin Quantum, scienziato, fisico e mago. Ha fede proprio nella scienza e nella fisica e lo dimostra con una esibizione da brividi. Ha realizzato un pendolo armonico con palle da cannone da 15 chilogremmi l'una. Le fa incendiare, si benda, poi attraversa il pendolo, per fortuna senza essere colpito dalle palle di cannone. Il numero finisce tra gli applausi scroscianti del pubblico e i complimenti della giuria. Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Maria De Filippi e Teo Mammucari ovviamente lo promuovono all'unanimità. La giuria popolare guidata da Sabrina Ferilli si esprime in maniera positiva al 98 per cento. Clicca qui per vedere il video dell'esibizione di Kevin Quantum.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.