Ballando con le Stelle, Elisa Isoardi balla da sola sulle note di Patty Pravo

Elisa Isoardi si è esibita da sola nel corso della seconda puntata di "Ballando con le Stelle" del 26 settembre. Il suo partner, Raimondo Todaro, è infatti ricoverato all'ospedale dopo la recentissima operazione dopo un attacco di appendicite.

Elisa ha ballato da sola un freestyle sulle note di "Dimmi che non vuoi morire" di Patty Pravo (con Todaro collegato in uno schermo). La giuria, in difficoltà nel votare la prestazione con un solo ballerino, si è spaccata: Zazzaroni e Mariotto entusiasti, Lucarelli e Smith meno.

