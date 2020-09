Tu si que vales, strepitoso Alessandro Massimo: batterista a 5 anni. Giuria e pubblico a bocca aperta | Video

26 settembre 2020 a

Si chiama Alessandro Massimo Baviera, ha cinque anni, abita a Siracusa ed è uno strepitoso mini batterista. E' uno dei protagonisti della puntata del 26 settembre di Tu si que vales, il programma del sabato sera di Canale 5, condotto da Belen Rodriguez e che vede in giuria Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Maria De Filippi. Alessandro si presenta sul palco con una magliettina rock, svela che ad aiutarlo ad imparare a suonare è stato il padre, poi si siede alla batteria, impugna le bacchette e parte la musica. Il bambino lascia la giuria e il pubblico letteralmente a bocca aperta. Suona System of a down dei Toxicity e quando alla fine del pezzo Zerbi gli fa i complimenti come batterista rock, lui lo riprende: "Sono di più, sono un batterista heavy metal". Promosso ovviamente da tutta la giuria, mentre il pubblico lo premia quasi con il massimo. Sabrina Ferilli ufficializza un lusinghiero 99%. Clicca qui per vedere l'esibizione di Alessandro Massimo Baviera.

