"Ballando con le stelle", i ballerini per una notte sono quattro

Saranno ben quattro i “ballerini per una notte” nel secondo appuntamento con Ballando con le stelle di oggi sabato 26 settembre su Rai1. Milly Carlucci all'inizio dello show ha annunciato I Ricchi e Poveri, la band composta da Angela Brambati, Marina Occhiena, Franco Gatti e Angelo Sotgiu che è senza dubbio tra i gruppi più famosi della storia della musica italiana, con più di 22 milioni di copie di dischi venduti. I quattro dovranno imparare una coreografia realizzata per loro e l’esibizione sarà votata dalla giuria in studio e il punteggio ottenuto sarà assegnato da Alberto Matano a una delle coppie in gara per evitare l’eliminazione.

