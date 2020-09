Stasera in tv 26 settembre, sul canale Iris il film The score con Robert De Niro e Marlon Brando. La trama

26 settembre 2020 a

a

a

Stasera in tv, 26 settembre, sul canale Iris in seconda serata è in programma il film dal titolo The score. Inizio alle ore 23.21. E' un thriller del 2001, prodotto negli Stati Uniti per la regia di Frank Oz. Il cast è davvero d'eccezione con Robert De Niro, Marlon Brando, Edward Norton, Angela Bassett. La trama. Nick è stato un ladro da un curriculm davvero invidiabile. Ormai però ha una certa età ed ha giustamente deciso di ritirarsi dalla sua pericolosa attività. Ha organizzato tutto, ma un vecchio complice gli propone un ultimo colpo. Si tratta davvero di una occasione irrinunciabile.

