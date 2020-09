Stasera in tv 26 settembre, in seconda serata su Rete 4 il film Lo squalo 2. La trama

26 settembre 2020 a

Stasera in tv 26 settembre, in seconda serata, su Rete 4 è in programma il film Lo squalo 2. Inizio alle ore 23.35. Si tratta di un thriller del 1978. Produzione americana, regia di Jeannot Szwarc. Del cast fanno parte Roy Scheider, Lorraine Gary, Murray Hamilton, Joseph Mascolo. Ovviamente si tratta del sequel de Lo Squalo che fece letteralmente scalpore quando uscì sul grande schermo. Nello stesso luogo dove avvenne il primo avvistamento del gigantesco squalo, ecco che ne compare un altro. E' ancora più pericoloso, ancora più feroce. Ma soltanto il capo della polizia Martin Brody sembra rendersi conto del pericolo.

