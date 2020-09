Stasera in tv 26 settembre, su Italia 1 il film Happy Feet. La trama

26 settembre 2020 a

Stasera in tv, 26 settembre, su Italia 1 in seconda serata a partire dalle ore 23.15, è in programma il film dal titolo Happy Feet. Pellicola di animazione, realizzata nel 2006, produzione australiana. Alla regia troviamo George Miller. Nel cast, ovviamente, nessun attore, mentre le voci sono quelle di Nicole Kidman, Hugh Jackman, Brittany Murphy, Robin Williams, Elijah Wood. La trama. E' la storia di un pinguino che balla il tip-tap e di un gabbiano. Insieme cercano di salvare il loro habitat chiedendo aiuto agli "alieni" cioè agli umani. Film di animazione 3D che fu particolarmente apprezzato quando uscì sul grande schermo.

