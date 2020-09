Otto e Mezzo, ospiti e anticipazioni di oggi 26 settembre. Ecco chi sarà in trasmissione

26 settembre 2020 a

E' incentrata su Milano, Giorgio Armani e l'Italia la puntata di questa sera di Otto e Mezzo. Il programma condotto da Lilli Gruber su La7 come al solito annuncia via social quattro ospiti importanti. Parteciperanno il sindaco di Milano, Beppe Sala; il giornalista Paolo Mieli, già direttore del Corriere della Sera; la giornalista Marianna Aprile e Massimo Galli, direttore del reparto di malattie infettive dell'0spedale Sacco di Milano. Inizio come al solito alle ore 20.30. Ovviamente si farà il punto sulla situazione Covid. Intanto Otto e Mezzo ringrazia gli spettatori per lo share del 7 per cento della puntata di venerdì 25 settembre, un milione e 600mila.

