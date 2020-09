Stasera in tv 26 settembre, su Rai Premium in seconda serata il film Un'estate a Lanzarote. La trama

26 settembre 2020 a

Stasera in tv, 26 settembre, in seconda serata su Rai Premium è in programma il film dal titolo Un'estate a Lanzarote, inizio a partire dalle ore 23.10. Pellicola del 2016, produzione tedesca. E' una commedia romantica che vede alla regia Jophi Ries, mentre del cast fanno parte tra gli altri Christina Hecke, Ulrike Kriener, Fabian Passamonte. La trama. Juliane si reca a Lanzarote per lavoro. Il suo obiettivo è reclutare Juan Garcia per una società petrolifera marocchina. Ne approfitta per far visita alla madre Eva che però è una ambientalista convinta. Juliane non può certo rivelarle quale è la sua occupazione.



