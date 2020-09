Stasera in tv 26 settembre, su Rai Movie in seconda serata il film Okinawa. La trama

26 settembre 2020 a

Stasera in tv, 26 settembre, su Rai Movie in seconda serata dalle ore 23.45 è in programma il film dal titolo Okinawa. E' una pellicola di guerra realizzata nel 1951. Produzione americana per la regia di Lewis Milestone. Del cast fanno parte Richard Widmark, Jack Palance, Reginald Gardiner, Robert Wagner. Il film è ambientato durante la Seconda guerra mondiale. Un battaglione di marines approda su un'isola giapponese dell'Oceano Pacifico. Si scatena una battaglia infernale contro lo spietato nemico. Alla fine la spunteranno i soldati americani oppure ad avere la meglio saranno i giapponesi, tra l'altro su un terreno che conoscono benissimo?



