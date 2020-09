Stasera in tv 26 settembre, su Rai 5 personaggi in cerca d'attore: Giorgia Masseroni

26 settembre 2020 a

Stasera in tv 26 settembre, su Rai 5 in seconda serata dalle ore 23.20 è in programma Personaggi in cerca d'attore: Giorgia Masseroni. Attori giovani raccontano i personaggi che hanno interpretato: la maschera e la vita. La maschera prende vita. In questa puntata, appunto, Giorgia. Attrice non ancora trentenne, diplomata al centro sperimentale di cinematografia di Roma, ha recitato, tra l'altro, nella fiction Un passo dal cielo 2 e nella serie televisiva campione d'ascolto Il paradiso delle signore. Giorgia da diversi anni è legata al manager e ingegnere Giorgio. Ovviamente Masseroni è una grande appassionata di cinema ma anche di teatro.

