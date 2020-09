La sfilata di Giorgio Armani per la prima volta in televisione: appuntamento su La7

26 settembre 2020 a

Un evento unico: a sfilata di Giorgio Armani durante la Milano Fashion Week andrà in onda in diretta televisiva. L’appuntamento è per sabato 26 settembre su La7 alle ore 21,15. Una scelta, quella dello show sul piccolo schermo, che è una novità assoluta - nessun ci aveva pensato prima di lui - in tempi di Coronavirus e partendo dalla decisione di fare la sfilata a porte chiuse, senza pubblico, per evitare qualsiasi occasione di contagio. Ad annunciarlo era stato lo stesso stilista in una recente intervista al Corriere. "La moda in tv ha avuto il suo momento di alta spettacolarizzazione negli anni Ottanta, quando noi stilisti vi comparivamo spesso, dispensando consigli di ogni genere, ma non è mai stata utilizzata per raccontare una collezione nuova, che nemmeno gli addetti ai lavori hanno ancora visto. Si parla di democratizzazione, e cosa c’è di più democratico della televisione?" ha raccontato re Giorgio al Corriere della Sera.

