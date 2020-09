Stasera in tv, 26 settembre, su La7 c'è Richard Gere nel film "American gigolò". La trama

26 settembre 2020 a

a

a

Stasera in tv, 26 settembre, su La7 va in onda il film "American gigolò" con Richard Gere (ore 22). Pellicola drammatica del 1980, americana, regia di Paul Schrader, nel cast ci sono anche Lauren Hutton, Bill Duke ed Hector Elizondo.

La trama: Julian Kay lavora come "gigolo'" alle dipendenze di Leon Jaimes, un uomo privo di scrupoli. Un giorno il giovane incontra Michelle, la moglie annoiata del senatore Charles Straton e ne diventa l'amante, non prima di essere venuto in contatto, su richiesta di Leon, con una coppia di coniugi dai gusti "particolari", i Rheiman. Quando Judy Rheiman viene trovata uccisa nella sua casa di Palm Spring...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.