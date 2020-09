Stasera in tv 26 settembre, su Rai 4 in seconda serata il film La resistenza dell'aria. La trama

26 settembre 2020 a

a

a

Stasera in tv, 26 settembre, su Rai 4 in seconda serata è in programma il film dal titolo La resistenza dell'aria, inizio alle ore 22.45. E' un thriller drammatico, produzione francese, realizzato nel 2015 per la regia di Fred Grivois. Del cast fanno parte Reda Kateb, Ludivine Sagnier, Tcheky Karyo, Johan Heldenbergh. La trama. Vincent accudisce il padre malato che è un uomo sgradevole e invadente che rischia di mandare in crisi il suo equilibrio familiare. Un amico, però, all'improvviso gli offre un lavoro che lo costringerebbe a mettere in discussione tutta la sua vita.

