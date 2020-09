Stasera in tv, 26 settembre, su Iris il film "Conspiracy" con Al Pacino e Anthony Hopkins

26 settembre 2020 a

Stasera in tv, 26 settembre, su Iris va in onda il film "Conspiracy" (ore 21) in cui Al Pacino e Anthony Hopkins "recitano" per la prima volta insieme in un thriller scandito da agguati e tradimenti. In possesso di prove schiaccianti, un giovane avvocato (Josh Duhamel) vorrebbe inchiodare uno spietato magnate ma rimane incastrato in una mortale sfida di potere. Pellicola americana del 2016, genere drammatico, la regia è di Shintaro Shimosawa. Nel cast ci sono anche Josh Duhamel, Alice Eve, Malin Akerman, Byung-hun Lee, Julia Stiles e Glen Powell.

