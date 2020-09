Selvaggia Lucarelli a valanga su Gabriel Garko: svela il compenso per l'outing al Grande Fratello

26 settembre 2020 a

L'outing di Gabriel Garko, ieri in diretta al Grande Fratello Vip, ha fatto discutere suscitando reazioni diverse e discordanti. Scoprire "la sua copertura" ha di fatto coperto quel "sistema collaudato" come lo ha definito Signorini dell'Ares Film, la società che ha prodotto le fiction che collezionano record d'ascolti definita una sorta di setta da due concorrenti del reality show. Garko avrebbe dovuto portare un po' di luce sulla questione ma in realtà il suo outing ha fatto sì che l'Ares "gate" uscisse dal mirino.

Gabriel Garko fa outing al Grande Fratello Vip: "Il mio segreto di Pulcinella" I VIDEO

A riportare un po' di verità su quanto successo al Grande Fratello, è Selvaggia Lucarelli che su TPI ha messo in fila una serie di osservazioni e tirato una bomba: Garko - secondo le fonti della giornalista e giudice di "Ballando con le Stelle" - ha avuto un cachet di 30mila euro per partecipare al GF e altri 30mila per la futura partecipazione a Verissimo del 3 ottobre in cui parlerà senza filtri del suo outing.

