Stasera in tv, 26 settembre, il film "Tora! Tora! Tora!" su Rai Movie. La trama

Stasera in tv, 26 settembre, su Rai Movie va in onda il film "Tora! Tora! Tora!" (ore 21,10). Pellicola di guerra del 1970, coproduzione americana e giapponese, la regia è di Richard Fleischer, Kinji Fukasaku e Toshio Masuda, nel cast ci sono Martin Balsam, So Yamamura, Tatsuya Mihashi, Joseph Cotten.

La trama: 1941. La Seconda Guerra Mondiale e' in corso da circa due anni e il Giappone, schierato con Germania e Italia, sta conducendo la sua campagna bellica in Cina. C'e' pero' chi sostiene che sia venuto il momento di attaccare direttamente gli interessi americani nel Pacifico. Si arriva cosi' al bombardamento di Pearl Harbor, il 7 dicembre 1941, che trascina in guerra anche gli Stati Uniti.

