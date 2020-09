Renato Zero si confessa a Verissimo: "Ho rischiato di morire, sono vivo grazie a un frate"

26 settembre 2020 a

a

a

"Sono nato con una anemia e ho rischiato di morire". Lo ha detto Renato Zero durante l'intervista concessa in esclusiva a Verissimo, su Canale 5. Ospite di Silvia Toffanin, il cantautore, ballerino e produttore discografico ha raccontato che da piccolo ha subito una importante trasfusione "sono salvo grazie al sangue di un frate. E poi questa sensazione di stare con un piede dall'altra parte me la sono sempre portata dietro".

Video su questo argomento Renato Zero, il Triangolo particolare al concerto di Firenze Video Giuseppe Silvestri

E' uno dei motivi per i quali Renato Fiacchini (è questo il suo vero nome), 70 anni il 30 settembre, sostiene di avere "molto rispetto della vita. L'ho sempre morsa".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.