Stasera in tv, 26 settembre, il film d'animazione "L'Era Glaciale 3" in onda su Italia1

Stasera in tv, sabato 26 settembre, va in onda su Italia1 il film d'animazione "L'Era Glaciale 3" con l'episodio "L'alba dei dinosauri" (ore 21, 20). Pellicola americana del 2009 targata Blue Sky Studios, regia di Carlos Saldanha, le voci originali sono quelle di Ray Romano, Chris Wedge, Queen Latifah, ha incassato quasi 900 milioni di dollari in tutto il mondo.

La trama: i nostri amici finiscono grazie all'imbranato Sid in un mondo sotterraneo abitato dai dinosauri. Sid poi si improvvisa papà di tre cuccioli di tirannosauro.

