Torna Non è l'Arena domenica 27 settembre. Ospiti e anticipazioni della trasmissione condotta da Massimo Giletti

26 settembre 2020 a

a

a

Nella giornata di domani, domenica 27 settembre, su La7 torna "Non è l'Arena", il talk condotto da Massimo Giletti. Inizio alle ore 20.30, anche quest'anno si propone come programma di rottura: inchieste scomode, approfondimenti sul Coronavirus, voci fuori dal coro e interviste ai leader della politica che non siano solo passerelle. Nella trasmissione di esordio stagionale, in studio torna il magistrato antimafia Nino Di Matteo. I servizi sul tema, in particolare sulle scarcerazioni dei detenuti mafiosi per l'emergenza Covid, causarono le minacce del boss Filippo Graviano e la decisione di mettere sotto scorta Giletti. "Sono dispiaciuto per la solitudine nella quale mi sono trovato - dice lui - E' incredibile che io debba scoprire delle minacce a me dai boss mafiosi in un libro, questo silenzio pesa, senza avere un messaggio da persone che pensavo vicine". Ma nella prima puntata è prevista anche la prima intervista post Covid a Flavio Briatore. Ci saranno inoltre il professore Alberto Zangrillo e Mirko Scarcella, l'italiano di Miami "portatore di like". Durante la presentazione del programma Giletti ha ringraziato Cairo "perché difficilmente avrei potuto fare la mia battaglia in un’altra rete. E' un editore che garantisce la libertà, noi siamo come gli ammutinati del Bounty".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.