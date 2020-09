Stasera in tv, 26 settembre, su Rai5 ci sono Ale e Franz con "Nel nostro piccolo"

26 settembre 2020 a

Stasera in tv, sabato 26 settembre, su Rai5 va in onda lo spettacolo "Nel nostro piccolo": Ale e Franz compiono un percorso a ritroso lungo il cammino che li ha portati alla risata, il loro mezzo primario di espressione. Per farlo inevitabilmente fanno i conti con i loro più grandi maerstri, Giorgio Gaber ed Enzo Jannacci.

Si tratta di un tour teatrale andato in scena tra il 2018 e il 2019 in cui la coppia ha girato l'Italia facendo conoscere un po' la loro storia che li ha portati a essere conosciuti prima al cabaret, poi al cinema, in tv e in teatro.

