Stasera in tv, 26 settembre, su Rai3 il film "Arrivano i prof"

26 settembre 2020 a

a

a

Stasera in tv, sabato 26 settembre, su Rai3 va in onda il film "Arrivano i prof" (ore 21,20). Commedia italiana del 2018, regia di Ivan Silvestrini, nel cast ci sono Claudio Bisio, Lino Guanciale, Maurizio Nichetti, Maria Di Biase e Shalana Santana.

Stasera in tv, 26 settembre, su Rai1 torna "Ballando con le Stelle": le anticipazioni

La trama: mentre quasi tutti festeggiano la promozione all'esame di maturità, al liceo Alessandro Manzoni c'è grande preoccupazione: solo il 12% degli studenti è riuscito a diplomarsi. Il Manzoni, viene riconosciuto come il peggior liceo d'Italia. Non sapendo più che soluzioni adottare, il Preside accoglie la proposta del Provveditore e decide di fare un ultimo, estremo, rischioso tentativo: reclutare i peggiori insegnanti in circolazione, selezionati dall'algoritmo ministeriale, nella speranza che dove hanno fallito i migliori, possano riuscire i peggiori...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.