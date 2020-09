Stasera in tv, 26 settembre, su Rai1 torna "Ballando con le Stelle": le anticipazioni

26 settembre 2020 a

a

a

Stasera in tv, sabato 26 settembre, in prima serata su Rai1 a partire dalle ore 20,35, torna l’appuntamento con Ballando con le Stelle 2020. Milly Carlucci, affiancata da Paolo Belli, conduce la seconda puntata del talent show ballerino che continua ad essere alle prese con il Coronavirus. Se Daniele Scardina, inizialmente positivo al Covid, è riuscito a debuttare, lo stesso non è accaduto a Samuel Peron, uno dei maestri storici, ancora positivo. Probabile che Rosalinda Celentano continui la sua avventura con Tinna Hoffmann.

Ballando con le stelle e l'appendicite di Raimondo Todaro, Milly Carlucci: "Non sappiamo ancora chi ballerà con Elisa Isoardi" | VIDEO

Le coppie che scendono in pista nella seconda puntata di Ballando con le stelle 2020 sono: Barbara Bouchet – Stefano Oradei, Lina Sastri – Simone Di Pasquale, Rosalinda Celentano – Tinna Hoffmann, Vittoria Schisano – Marco De Angelis, Alessandra Mussolini – Maykel Fonts, Tullio Solenghi – Maria Ermachkova, Ninetto Davoli – Ornella Boccafoschi, Paolo Conticini – Veera Kinnunen, Daniele Scardina – Anastasia Kuzmina, Antonio Catalani – Tove Villfor, Costantino della Gherardesca – Sara di Vaira e Gilles Rocca – Lucrezia Lando. C’è un punto interrogativo sull’esibizione di Elisa Isoardi: il suo partner Raimondo Todaro si è sottoposto a un intervento chirurgico per appendicite.

Max Allegri, tango di classe a Ballando con le stelle. Milly Carlucci: "Complimenti, incredibile" | Video

Dopo Massimiliano Allegri, chi sarà il ballerino per una notte del secondo appuntamento di Ballando con le stelle 2020? Per il momento non ci sono anticipazioni. Anche il ballerino per una notte, tuttavia, dovrà sottoporsi al giudizio della giuria formata da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli, e capitanata da Carolyn Smith. A bordo campo, anche questa sera, ci saranno Roberta Bruzzone e Alberto Matano mentre la giuria popolare in grado di contestare i voti della giuria degli esperti è formata da Gianni Ippoliti, Antonio Razzi e dalla signora Rossella, ex volto della trasmissione di Raiuno, Vieni da me.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.