X Factor 2020, i Melancholia conquistano tutti e passano il turno Giuria incantata e pioggia di complimenti sui social

“Una cosa così a X Factor non si era mai sentita”. E ancora: “Una performance così non si era mai vista sui nostri palchi. A noi non resta che dire: Figo!” E’ così che la pagina Facebook di X Factor Italia 2020, talent show musicale in onda Sky Uno, ha celebrato ed esaltato la performance dei Melancholia, band folignate composta dal trio di giovani talenti Benedetta Alessi (voce), Fabio Azzarelli (tastiera-synth) e Filippo Petruccioli (chitarra), che giovedì sera ha rubato letteralmente la scena della seconda puntata del programma, suonando il brano inedito Leon e la cover di Look at me!. Il gruppo di Foligno ha conquistato i quattro “sì” della giuria composta da Manuel Agnelli, Mika, Emma Marrone e Hell Raton, superando così la prima fase delle audizioni ed è approdato ai Bootcamp, al termine del quale saranno scelti e seguiti da uno dei quattro giudici nel loro percorso.

“Siete fighi e magnifici, ragazzi – ha detto Hell Raton alla fine della loro esibizione - Ho percepito tutte le cose che potremmo fare insieme. Bravi davvero”. “E’ figo – ha aggiunto Mika – perché siete contaminati da tante cose diverse. Meno male che X Factor 2020 è contaminato anche da voi”. “Il palco è il tuo elemento naturale – ha sottolineato Emma Marrone riferendosi alla cantante – a partire dal modo in cui hai cantato fino a come muovevi le mani. Questa è la differenza tra chi prova a fare il cantante e chi nasce cantante”. Manuel Agnelli, con ironia, ha definito Benedetta Alessi come un “folletto disturbato”, ammettendo di essere rimasto colpito “dall’unicità del gruppo, perché è una roba che in un talent non si vede mai”.

Il trio di Foligno, finito alla ribalta del panorama musicale internazionale già nel 2018 grazie alla vittoria dell’Emergenza Music Contest nel Taubertal Festival in Germania, ha fatto il pieno di successo anche sui social. Il video della loro esibizione è arrivato al terzo posto nelle tendenze di You Tube Italia e in poce ore ha ottenuto migliaia e migliaia di visualizzazioni. Centinaia sono stati anche i commenti estasiati degli ascoltatori, folignati e non, rimasti colpiti dal loro modo di suonare e di esibirsi. Anche la Giostra della Quintana ha voluto complimentarsi con la band: “Congratulazioni – scrivono sulla pagina Facebook - Il gruppo ha partecipato nel 2019 alla kermesse canora quintanara 1000 cuori un solo amore. Benedetta Alessi è stata protagonista del torneo di calcetto dei Rioni nella squadra femminile del Rione Morlupo e la mamma Vania Cantoni è un membro della commissione artistica dell’Ente Giostra Quintana. Facciamo tutti il tifo per voi”. Ora occhi puntati quindi sul percorso della band nel corso del programma.

