Grande Fratello Vip, ecco i quattro nominati che rischiano di lasciare la casa. La parola ai telespettatori

26 settembre 2020

Grande Fratello Vip. Sono Adua, Franceska, Fulvio e Massimiliano i quattro concorrenti che rischiano l'eliminazione dopo la puntata del 25 settembre. Loro sono i nominati nel reality presentato da Alfonso Signorini e adesso la parola passa ai telespettatori. Le due donne sono state indicate durante nomine "pubbliche" da parte di tutte le altre concorrenti. Hanno subito lo stesso numero di voti e quindi sono finite nel gruppetto degli eliminabili. Stesso discorso vale per Massimiliano, indicato dai maschi, ma in questo caso in confessionale. C'è poi Fulvio Abbate che era già giunto ultimo al precedente televoto e avrebbe dovuto lasciare la casa all'inizio della puntata del 25 ma era stato poi salvato dalla produzione. Ora la sfida a quattro.

