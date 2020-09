Grande Fratello Vip, tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli c'è del tenero? Di sicuro a lui piace il fisico della modella

26 settembre 2020 a

a

a

Ma sta nascendo qualcosa tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli? Possibile, non solo per l'ormai famoso bacio. Nella casa del Grande Fratello Vip sembra che tra i due ci sia grande intesa e che crescano giorno dopo giorno anche le attenzioni reciproche. Al punto che il GdfVip dedica loro un bel video durante la puntata del 25 settembre.

Di certo a Pierpaolo piace il fisico di Elisabetta e non lo manda certo a dire. I due, tra l'altro, si scambiano sempre sguardi complici e moltiplicano i momenti di divertimento insieme, cosa non affatto semplice nella casa. Insomma l'intesa sta via via crescendo. Si trasformerà in qualcosa di importante?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.