Grande Fratello Vip, lite tra Patrizia De Black e Adua durante le nomination

26 settembre 2020 a

a

a

Litigio tra la contessa Patrizia De Blanck e Adua Del Vesco durante le nomination nella casa del Grande Fratello Vip. Le donne sono chiamate alle nomine pubbliche e quando tocca alla contessa, come suo solito non usa mezzi termini. "Nomino Adua - dice - perché oggi sono stata interrotta mentre stavo parlando con una persona. La cosa mi ha dato molto fastidio". Adua replica: "Ma se mi hai detto Adua del c****. Ma cosa dici!". Le due si scambiano più di una battuta velenosa, fino a quando non le interrompe Alfonso Signorini: "Ecco - dice il conduttore - le nomine devono essere così. Bisogna dirsi tutto".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.