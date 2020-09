Grande Fratello Vip, Fulvio Abbate ultimo al televoto ma non viene eliminato I VIDEO

25 settembre 2020 a

a

a

Nessuna eliminazione al Grande Fratello Vip 202o. Fulvio Abbate, ultimo al televoto, viene salvato e resta nella casa anche se resta in nomination per la prossima puntata.

Gabriel Garko fa outing al Grande Fratello Vip: "Il mio segreto di Pulcinella" I VIDEO

Fulvio Abbate si è dimostrato un attento osservatore e fin da subito non si è risparmiato nell’esprimere ad alta voce i suoi pensieri sugli altri inquilini, ricevendo così diverse critiche e scatenando innumerevoli momenti di nervosismo. Durante l’ultima puntata, infatti, uno scontro acceso ha visto protagonisti proprio lo scrittore ed Elisabetta, la quale non ha gradito certi commenti sul suo conto. Questa lite ha portato con sé molti strascichi e per Fulvio la strada è diventata in salita.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.