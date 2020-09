Gabriel Garko fa outing al Grande Fratello Vip: "Il mio segreto di Pulcinella" I VIDEO

25 settembre 2020 a

Gabriel Garko ha fatto la sua uscita al Grande Fratello Vip 2020 . "Il problema non è svelare il segreto perché ormai è un segreto di Pulcinella. Voglio solo dire che la verità scavalcherà ogni segnale di omertà" ha detto alla ex fidanzata Adua Del Vesco dopo averle letto una lettera.

Adua e Gabriel, un momento emozionante: il passato che torna prorompente... ed esplode in un sentimento incontrollabile. ❤️ #GFVIP pic.twitter.com/Zv3rgtYhNg — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 25, 2020

Signorini chiede: "Ma qual è questo segreto di Pulcinella?". E Garko lo ferma subito. "A Signorì ma lo devo spiegare proprio a te?" E il conduttore asseconda l'attore: "Meglio spiegarlo in un programma più consono".

Uscirai da questa Casa col tuo bambino per mano, Gabriel. ❤️ #GFVIP pic.twitter.com/pH9l7cJPLi — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 25, 2020

"Quella cosa non andava capita nè discussa. del resto non me ne frega nulla", conclude Garko prima di uscire definitivamente dalla casa dopo aver annunciato - ancora non esplicitamente - il suo coming out. Che l'attore, nato a Torino 48 anni fa ma residente a Zagarolo, ufficializzerà ospite di Verissimo il prossimo 3 ottobre.

