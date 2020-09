Grande Fratello Vip, balli e feste. Ma dietro le quinte le prime tensioni | Video

25 settembre 2020 a

Grande Fratello Vip. Che settimana è stata? Come sono andate le cose nel reality show della rete ammiraglia del gruppo Mediaset? E' stata una settimana di balli e di feste. Lo sostiene lo stesso Grande Fratello sul suo profilo twitter ufficiale. Una settimana di "puro delirio". Ma è pur vero che "sotto al divertimento inizia a scoppiettare più di qualche tensione".

Impossibile non condividere l'analisi. In fondo in questa prima fase del programma è accaduto praticamente di tutto tra chi ha lasciato la casa di sua spontanea volonta e chi invece è stato costretto a farlo. Ma al centro della scena continua ad esserci soprattutto la contessa Patrizia De Blanck. Almeno per ora.

