"Linea Blu" sabato 26 settembre : alla scoperta dell'isola di Capraia con Donatella Bianchi

Alla scoperta di Capraia, una delle più affascinanti isole dell’Arcipelago Toscano, con la puntata di Linea Blu in onda sabato 26 settembre, alle 14.00, su Rai1. Per la sua posizione geografica, viene considerata la realtà insulare più distante (54 km) dalla costa continentale. È più vicina alla costa della Corsica che a quella toscana e per questo motivo è forse la più "selvaggia" tra le isole dell’arcipelago. Anche per questo fu Colonia Penale fino al 1986. Tutelata e resa fruibile, con diversi progetti, da un lavoro congiunto tra Comune e il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, che sta dando i suoi frutti. Dopo decenni, infatti, la splendida foca monaca sembra essere tornata nelle acque di Capraia ricca di anfratti e grotte, suo habitat ideale. Donatella Bianchi e la sua squadra, insieme a studiosi e biologi marini, cercheranno di documentare il ritorno di questo splendido mammifero marino. Ma Capraia non è solo mare. La parte centrale dell’isola è caratterizzata infatti da una suggestiva campagna. "Linea Blu" parteciperà alla vendemmia che darà vita al prezioso vino che porta l’isola sull’etichetta, poi nel porto, cuore pulsante di questa piccola realtà del Mediterraneo, insieme ai volontari di Marevivo, parteciperà alla pulizia dei fondali. Questa settimana Fabio Gallo si trova a Numana per una giornata in windsurf con Giorgia Speciale, campionessa olimpica anconetana.

