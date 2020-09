Elettra Lamborghini, conto alla rovescia per il matrimonio: tutti i retroscena della cerimonia a poche ore dal sì

25 settembre 2020 a

Il grande giorno è arrivato: domani, sabato 26 settembre, la cantante (e ricca ereditiera) Elettra Lamborghini convolerà a nozze con Nick van de Wall, dj e produttore musicale in arte conosciuto Afrojack.

La location del matrimonio sarà una villa sul Lago di Como, l'organizzazione è stata affidata al al wedding planner Enzo Miccio, che come anticipato in alcune stories su Instagram, ha curato tutto nei minimi dettagli e dovrà lottare anche contro il maltempo. Dopo l'addio al nubilato nel Casertano, Elettra sta ultimando gli ultimi preparativi e si è mostrata in uno scatto con i capelli più corti e un grandissimo bouquet. Il matrimonio è annunciato blindatissimo e gli invitati non potranno fare foto con i cellulari (saranno messi appositi bollini) e pare si stiano sottoponendo a tamponi anti Covid in queste ore. La cerimonia sarà in inglese e con rito religioso. Testimoni della sposa le due sorelle Lucrezia e Flaminia.

