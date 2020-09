Stasera in tv 25 settembre, su Rai Storia in seconda serata Storie della TV: Claudio Villa e Nilla Pizzi

25 settembre 2020 a

Stasera in tv, 25 settembre, in seconda serata su Rai Storia a partire dalle ore 22.10 torna Storie della TV, Sotto i riflettori Claudio Villa e Nilla Pizzi, Reuccio e Regina di Sanremo. Il programma racconta la storia della televisione italiana, in particolare quella del servizio pubblico attraverso le sue figure leggendarie, i programmi e i generi che l'hanno resa la prima rete di informazione e intrattenimento degli italiani. Claudio Villa e Nilla Pizzi sono stati due protagonisti assoluti della musica italiana del passato secolo. Il programma racconta la loro vite e i grandi successi ottenuti nel corso degli anni.

