Sabato 26 settembre riparte "Tv Talk": appuntamento su Rai3 alle 15,15. Gli ospiti

Milly Carlucci, Francesco Giorgino, Luisella Costamagna, Riccardo Iacona, Max Giusti, Alessandra Sardoni, Maria Volpe, Riccardo Bocca, Saverio Raimondo ospiti della prima puntata della nuova stagione di Tv Talk, in onda da sabato 26 settembre alle 15.15 su Rai3.

Si inizierà con l’analisi mediatica dell’appuntamento elettorale appena concluso: Francesco Giorgino, Luisella Costamagna e Alessandra Sardoni, protagonisti assoluti del racconto giornalistico di questi giorni, si confronteranno a partire dalla loro esperienza diretta. Un focus particolare, poi, sarà destinato ai nuovi leader comunicativi: i presidenti di Regione. La rappresentazione televisiva del mondo del lavoro sarà invece analizzata da una «strana coppia»: Riccardo Iacona e Max Giusti. Entrambi, infatti, con i loro programmi trattano l’argomento e il confronto tra i due stili sarà centrale e sorprendente per la discussione in studio. Grande spazio anche all’intrattenimento con Milly Carlucci e la nuova edizione di Ballando con le Stelle: le novità, la riposta del pubblico, il grande sforzo creativo per far fronte alle nuove norme anti-Covid. Oltre agli immancabili «reTVeet» - l’imperdibile rubrica che ripropone i momenti televisivi clou della settimana, spazio anche al «caso Fausto Leali», con la clamorosa espulsione del protagonista dal GfVip. Ad arricchire il dibattito in studio anche Riccardo Bocca, Maria Volpe e Saverio Raimondo.

