Otto e Mezzo, ospiti e anticipazioni di stasera 25 settembre. Ecco chi sarà da Lilli Gruber

Chi non è pronto alla seconda ondata di Coronavirus? E' il tema della puntata di questa sera, 25 settembre, di Otto e mezzo, in programma come tutte le sere a partire dalle ore 20.30 sulle frequenze di La7. Gli ospiti della trasmissione condotta da Lilli Gruber saranno il parlamentare della Lega, Vincenzo Sofo; la scrittrice Michela Murgia; il giornalista Paolo Mieli e Ranieri Guerra dell'Organizzazione Mondiale della sanità. Naturalmente si farà il punto sulla pandemia in Italia e nel mondo e si parlerà soprattutto di quelle che possono essere le conseguenze di una seconda ondata e quali devono essere le precauzioni da prendere.

