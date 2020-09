"Passaggio a nord ovest" su Rai1: Alberto Angela ci porta in Puglia, Lousiana, Egitto e Tibet

Appuntamento sabato 26 settembre alle ore 11,15

In Puglia, alla scoperta di un vero tesoro geologico con la puntata di Passaggio a nord ovest, il programma ideato e condotto da Alberto Angela, in onda sabato 26 settembre, alle 11.25, su Rai1. Si tratta delle Grotte di Castellana, uno spettacolare complesso di cavità sotterranee di origine carsica, che si sviluppa per una lunghezza di 3348 metri e una profondità massima di 120 metri dalla superficie. In Louisiana, lungo il Mississippi, invece spesso si rivive la sensazione di essere trasportati indietro nel tempo. Le sontuose magioni dei coltivatori, mantenute con cura maniacale, rappresentano i resti di un’epoca gloriosa dominata dai «baroni dello zucchero»: coloro che hanno costruito le proprie fortune sfruttando gli schiavi africani.

Il viaggio di Alberto Angela prosegue in Egitto dove studi, scavi e scoperte non hanno fine e continuano a portare alla luce sempre nuovi tesori, come i resti di una delle sette meraviglie del mondo antico: il Faro di Alessandria. Inoltre, grazie al lavoro incessante degli archeologi, si potranno ammirare le ricostruzioni in 3D delle antiche tombe, nell’epoca del massimo fulgore. La puntata si chiude nel Daquezangbu, regione autonoma del Tibet nel nord ovest della Cina. Qui la terra è solcata da un sinuoso corso d’acqua, che modella le dune di sabbia e disegna laghi e paludi: è il Yarlung Tsangpo. Alcuni giovani del posto scelgono di studiare da guide alpine, per assistere gli alpinisti impegnati nelle scalate alle alte cime della catena dell’Himalaya.

