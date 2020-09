Stasera in tv 25 settembre, su Rai Movie in seconda serata il film Identikit di un delitto. La trama

25 settembre 2020 a

a

a

Stasera in tv 25 settembre, in seconda serata su Rai Movie, è in programma il film dal titolo Identikit di un delitto, inizio a partire dalle ore 23. Si tratta di un thriller del 2007, prodotto negli Stati Uniti. La regia è a cura di Wai-Keung Lau e Niels Mueller. Nel cast troviamo Richard Gere, Claire Danes, KaDee Strickland, Ray Wise, Russell Sams, Avril Lavigne, Kristina Sisco, Dwayne L. Barnes, Matt Schulze, Debrianna Mansini. La trama. Un agente federale è alla fine della sua carriera e riceve l'incarico di seguire l'addestramento della recluta destinata a prendere il suo posto. Ma deve anche occuparsi della misteriosa scomparsa di una ragazza.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.