Stasera in tv 25 settembre, in seconda serata sul canale Iris il film Jersey Boys. La trama

Stasera in tv 25 settembre, sul canale Iris, in seconda serata è in programma il film dal titolo Jersey Boys. Si tratta di una pellicola del 2014, produzione americana. La regia è curata dal grande Clint Eastwood, mentre nel cast troviamo Christopher Walken, Freya Tingley, Kathrine Narducci, Billy Gardell. Genere biografico. Siamo negli anni Cinquanta e tre italoamericani del New Jersey, sognano di sfondare con la loro musica. Sono Frankie Valli, Tommy De Vito e Nick Massi. Ci riescono dieci anni dopo, con l'aiuto di Bob Gaudio e delle sue canzoni, da una parte, e con il sostegno della mafia, dall'altra.

