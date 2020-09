Stasera in tv 25 settembre, su Rai 4 in seconda serata il film Shin Godzilla. La trama

25 settembre 2020 a

a

a

Stasera in tv 25 settembre, su Rai 4, in seconda serata a partire dalle ore 23.15, è in programma il film dal titolo Shin Godzilla. Pellicola di azione e fantascienza, produzione giapponese del 2016. La regia è a cura di Hideaki Anno e Shinji Higuchi. Del cast fanno parte Hiroki Hasegawa, Satomi Ishihara, Yutaka Takenouchi. La trama. E' una giornata come tante e Tokyo improvvisamente piomba nel caos e nella paura. Un essere misterioso, infatti, attacca la città distruggendo strade ed edifici. Mentre il governo è riunito per capire come risolvere il problema, il mostro evolve, diventando sempre più grande e distruttivo.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.