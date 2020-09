Stasera in tv, 25 settembre, su Cielo il film "Lo sguardo dell'altro". Con Laura Morante

25 settembre 2020 a

Stasera in tv, 25 settembre, su Cielo va in onda il film "Lo sguardo dell'altro" (ore 21,15). Pellicola spagnola del 1998, genere drammatico, la regia è di Vicente Aranda, nel cast ci sono Laura Morante, Miguel Bosè, Josè Coronado.

La trama: in una città spagnola, la trentenne Begonia coltiva l'ossessione di trovare un altro suo Io e accumula annotazioni nel proprio diario sui rapporti avuti con gli uomini. C'è Elio, un perdente affascinante e solitario, che la porta in giro in moto in zone malfamate per farle vivere situazioni erotiche al limite del sopportabile. C'è Ignazio, stravagante e nostalgico, che la fa posare per ritratti tra il pornografico e lo psicanalitico. C'è Santiago, già compagno di studi, oggi sposato e padre, sempre pronto a coinvolgerla in torride feste. C'è Ramon, il suo capo ufficio dai modi cinici, e infine c'è Daniel, adolescente tenero e spaesato, che la corteggia con passione e insistenza e riesce a strapparle il consenso al matrimonio. Prima delle nozze, Begonia viene stuprata da alcuni amici di Elio e, poco dopo, scopre di essere incinta. Dopo aver sposato Daniel, Begonia torna dagli stupratori, decisa a vendicarsi. Daniel, sconvolto, se ne va. Elio le dice che ha bisogno di stare da sola. A casa, il bambino piange. Begonia va verso la culla e lo prende in braccio...

