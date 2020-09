Stasera in tv 25 settembre, in seconda serata su Rai 2 il documentario La passione di Anna Magnani

25 settembre 2020 a

Stasera in tv su Rai 2 a partire dalle ore 23.55 è in programma il documentario dal titolo La passione di Anna Magnani. E' un ritratto intimo della grandissima attrice italiana, emblema del neorealismo e icona del cinema mondiale, realizzato da Enrico Cerasuolo. Una produzione di RaiDocumentari. Anna Magnani ha rivoluzionato la rappresentazione della donna sul grande schermo, ispirando i grandi registi del cinema europeo e americano: Roberto Rossellini, Luchino Visconti, Federico Fellini, Pier Paolo Pasolini. Donna libera, madre single, profondamente legata a Roma e alla sua romanità, Anna vive con pericolosa e vitale intensità le amicizie, gli amori e le passioni, portandoli nella sua arte e incarnando uno stile unico per originalità e straordinaria modernità.

