X Factor 2020, Bea Lambe canta la dislessia e conquista i giudici. Il meglio delle audizioni in un video

25 settembre 2020

Star della seconda puntata delle audition di X Factor 2020 è Beatrice (in arte Bea Lambe). Che canta "Superpotere", canzone autobiografica che parla di dislessia. “Sei dislessica?” chiede Mika, “perché lo sono anch’io. Non posso scrivere lettere a mano, solo al computer”.

“Ho capito che quello che è un nostro difetto può diventare la nostra forza” racconta la giovane concorrente. “Ci sono delle persone che mi hanno capito, i miei compagni mi isolavano in prima superiore, ma i professori hanno aiutato molto. Hanno creduto in me. Ho dovuto realizzare che vai bene così, non sei un difetto ma la diversità è bella”. Si mette al pianoforte e sono quattro sì.

