Mauro Corona chiama gallina Bianca Berlinguer, poi le scuse: "Nervoso, non tocco alcol da 40 giorni"

Dopo le polemiche suscitate dal suo comportamento, Mauro Corona - che nei giorni scorsi in tv si è rivolto a Bianca Berlinguer zittendola e chiamandola gallina - ha deciso di scusarsi pubblicamente al telefono con Daria Bignardi, nel corso del suo nuovo programma radiofonico "L’intrusa" su Radio Capital, in onda dal lunedì al venerdì alle 10: "Mi sono accorto la notte stessa di aver esagerato, di essermi espresso da maleducato, cafone e rozzo... però chiamarla subito poteva sembrare una cosa di comodo per cui ho lasciato un po' sedimentare. È stato un istinto, non trovo scuse, non era il caso di reagire in quel modo, soprattutto in televisione. Chiedo scusa alle persone che hanno sentito e soprattutto a Bianca Berlinguer non perché ho paura di ritorsioni, ma perché la mia coscienza mi ha detto: sei un cretino e un maleducato".

C'è grande intesa tra Mauro Corona e Bianca Berlinguer. #cartabianca (22 settembre 2020) pic.twitter.com/Tyafmx2ohp — LALLERO (@see_lallero) September 22, 2020

Lo scrittore continua: «Non è stata una reazione sessista, io ho tre figlie... in tutti i miei libri la donna ne esce con dignità e onore, figuriamoci se nelle mie intenzioni volevo offendere le donne. Comunque se si sono sentite offese chiedo scusa a tutte quante". Alla richiesta sulle motivazioni di un tale comportamento da parte di Daria Bignardi, Corona chiosa: "Non ci sono giustificazioni ma sono abbastanza nervoso, l’hanno detto anche i miei figli, i miei amici, perché da 40 giorni non tocco una goccia d’alcol e, dopo anni e anni di bevute, ho degli scompensi... mi accorgo di essere oggi abbastanza aggressivo e intollerante".

