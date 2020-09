Uomini e donne, Davide alle corteggiatrici: "Non voglio che giocate per restare più tempo possibile in tv"

25 settembre 2020 a

Uomini e donne su Canale 5, Nella puntata di oggi, 25 settembre, Davide mette le cose in chiaro senza girarci troppo intorno. "Non voglio che siate qui un po' a destra, un po' a sinistra, per restare più tempo possibile in televisione", dice in riferimento alle corteggiatrici. E approfitta anche per tirare una stoccata ad Armando: "E' qui da cinque o sei anni". Lui replica: "Veramente sono due". E Davide: "Eh, sembra molto di più". Poi torna su quello che è sicuramente un concetto molto chiaro: "Noi abbiamo quattro mesi di tempo. In questi quattro mesi una esterna a settimana, quindi il tempo è poco".

