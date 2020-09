Stasera in tv, 25 settembre, su Canale5 il "Grande Fratello Vip": una visita a sorpresa

Gabriel Garko irromperà nella casa per incontrare l'ex fidanzata Adua

Stasera in tv, venerdì 25 settembre, torna il Grande Fratello Vip 5 (ore 21,35 su Canale5), il reality prodotto da Endemol Shine Italy, condotto da Alfonso Signorini (opinionisti in studio Pupo ed Antonella Elia). Chi sarà eliminato tra Franceska Pepe, Fulvio Abbate, Matilde Brandi e Massimiliano Morra?

Gli altri concorrenti in gara sono: Patrizia De Blanck, Pierpolo Pretelli, Denis Dosio, Myriam Catania, Stefania Orlando, Elisabetta Gregoraci, Francesco Oppini, Andrea Zelletta, Dayane Mello, Adua Del Vesco, Enock Barwuah, Maria Teresa Ruta e Guenda Goria, Tommaso Zorzi. Annunciata la visita a sorpresa di Gabriel Garko, che irromperà in casa per incontrare l’ex fidanzata Adua Del Vesco dopo le sconcertanti rivelazioni degli ultimi giorni.

