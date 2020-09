Stasera in tv, 25 settembre, su Italia1 c'è "Freedom - Oltre il confine": le anticipazioni

25 settembre 2020 a

Stasera in tv nuovo appuntamento con "Freedom - Oltre il confine", venerdì 25 settembre, in prima serata, su Italia 1 (ore 21,25). La divulgazione pop di Roberto Giacobbo - a colpi di Maxi e Mini Track, di una carovana di auto, van, furgoni e camper, verso i luoghi più interessanti del nostro Paese e del mondo - questa settimana conduce negli Stati Uniti, in Francia e in Italia (tra Abruzzo, Soratte e Sardegna).

In apertura, Freedom si chiede se sia possibile, come riportano testi religiosi e tradizioni popolari in ogni parte del mondo, che in un'epoca lontanissima siano esistiti uomini giganti. C'è un luogo dove decine di persone sostengono di averne trovato le tracce: la Sardegna. Qui, da anni vengono annunciati ritrovamenti di ossa enormi, femori, denti e teschi umani di proporzioni smisurate. Testimoni credibili parlano di queste leggende tramandate da secoli. Negli spazi infiniti delle praterie d'oltreoceano, negli Stati Uniti, Freedom percorre la madre di tutte le strade, simbolo del sogno di libertà americano: la mitica Route 66. La sua leggenda ha ispirato registi, scrittori e viaggiatori, mentre percorrerla oggi è come fare un pellegrinaggio, per rivivere un tempo che non c'è più. In Arizona, Giacobbo incontra l'angelo che ha saputo custodire e tutelare la memoria di questa strada storica. In Abruzzo, Giacobbo visita l’antica città romana di Amiternum e si immerge nelle acque gelide della cosiddetta Atlantide Italiana, il Lago di Capo d’Acqua, tra i più limpidi d'Europa, un paradiso che custodisce una vera e propria città sommersa. A seguire, rotta verso il Sud della Francia sulle tracce di Maria Maddalena, uno dei personaggi più affascinanti e dibattuti della cristianità: Freedom visita quella che viene considerata la sua tomba, con il teschio visibile attraverso la teca. In chiusura, una pagina di storia rimasta segreta per anni: all'interno di un monte a 50 chilometri da Roma, il Soratte, si cela un immenso bunker voluto da Mussolini e utilizzato dal comando nazista come rifugio, durante l’avanzata delle truppe alleate.

