Stasera in tv 25 settembre, su La7 torna Propaganda Live: ospiti e anticipazioni

Stasera in tv 25 settembre, come tutti i venerdì, sugli schermi di La7 torna la trasmissione Propaganda Live. Il talk show condotto da Diego Bianchi detto Zoro, come al solito, ha annunciato gli ospiti tramite social. Stasera in quello che è uno dei programmi più seguiti di La7, gli ospiti saranno il giornalista ed ex senatore Luigi Manconi; il giornalista sportivo e conduttore televisivo Luigi Pardo; la scrittrice, traduttrice e conduttrice radiofonica Chiara Valerio. Naturalmente al centro dell'attenzione la tornata elettorale dello scorso fine settimana. Ma è molto probabile che si parli anche dello scandalo Luis Suarez e del suo esame di italiano all'Università degli Stranieri di Perugia.

