Stasera in tv, 25 settembre, su Rete4 c'è "Quarto Grado". Le anticipazioni

Stasera in tv, 25 settembre, un'altra puntata di "Quarto grado" su Rete4 a partire dalle ore 21,25. Al timone del programma d’informazione ci saranno sempre Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Nella puntata di stasera si parlerà dei sviluppi sul caso di Viviana Parisi e il figlio Gioele, scomparsi e poi trovati morti nelle zone di Caronia in Sicilia. Si tornerà sul caso di Marco Vannini, il ventenne ucciso da un colpo di pistola nella notte tra il 17 e il 18 maggio 2015, mentre era a casa della fidanzata, a Ladispoli. Il 30 settembre è attesa la nuova sentenza. L’avvocato della famiglia Ciontoli ha chiesto l’assoluzione per Martina, Federico, Maria e di ripristinare la condanna a cinque anni di reclusione per Antonio. Alla scorsa udienza, il procuratore generale Vincenzo Saveriano aveva chiesto 14 anni di reclusione per tutti.

