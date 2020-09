Ascolti tv di giovedì 24 settembre: "Nero a metà" si aggiudica il prime time

25 settembre 2020 a

Vittoria nel prime time di ieri sera per Rai1 con "Nero a Metà" con protagonista Claudio Amendola, seguito da 4.790.000 telespettatori (share del 20,14%). Secondo gradino del podio per Canale5 che ha mandato in onda la finale di Supercoppa Europea Bayern Monaco-Siviglia, vista da 2.600.000 telespettatori (share dell’11,67% di share). Terzo posto per La7 con "PiazzaPulita" che ha ottenuto 1.115.000 telespettatori e uno share del 5,46%. A seguire, su Rete4 "Dritto e Rovescio" ha interessato 1.013.000 telespettatori e il 6,12% mentre su Rai2 ’Amore, Cucina e Curry’ ha totalizzato 987.000 telespettatori e il 4,47% di share. Su Italia 1 ’Chicago Med’ è stato invece seguito da 936.000 telespettatori ottenendo uno share del 5,57%. Su Rai3 ’La Truffa dei Logan’ è stato seguito da 684.000 spettatori pari a uno share del 3%. Chiudono gli ascolti del prime time Tv8, che ha trasmesso il film ’Ex - Amici come Prima!’ seguito da 494.000 telespettatori (2,2% di share), e Nove con ’Gino cerca Chef’ che è stato visto da 310.000 spettatori ( share dell’1,3%).

