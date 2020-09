Stasera in tv, 25 settembre, su Rai3 torna "Le Ragazze". Conduce Gloria Guida

25 settembre 2020 a

"Le Ragazze" tornano su Rai3. La nuova stagione del programma ideato e realizzato da Pesci Combattenti (conduce Gloria Guida) viene inaugurata da un parterre di storie che ingolosisce alla sola lettura: nella prima puntata, in onda da questa sera, venerdì 25 settembre, dalle 21.15 si incrociano donne e vicende che sarebbero da trasferire in blocco nelle Teche non solo Rai, ma della cultura e della storia sociale d’Italia.

Raccontano l'evoluzione del Paese - decennio dopo decennio - ognuna dal proprio punto di vista. La scelta delle protagoniste privilegia figure femminili rappresentative di un aspetto storico o sociale del decennio di cui fanno parte, non importa se famose o sconosciute. L'accostamento delle loro storie e l'avvicendamento generazionale fanno emergere le specificità di ogni periodo, fornendo uno spaccato inconsueto delle vicende del nostro Paese.

